«Все игроки, присутствовавшие на льду удалены». «Авангард» переломил второй матч с «Локо» в ледовом побоище при Ярославле

Второй матч полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом» превратился в монументальное ледовое побоище, которое надолго останется в памяти болельщиков не только благодаря счету на табло, но и из-за запредельного уровня агрессии. Основным сюжетом вечера стал невероятный камбэк омичей, которые смогли перевернуть ход встречи буквально за мгновения.

Накал на льду начался еще во время первой заброшенной шайбы «Локомотива», когда Александр Радулов в привычной для него манере стал буквально орать в каску Никите Серебрякову, чтобы вывести того из равновесия. Массовое ледовое побоище, начавшееся после этого эпизода привело к самому курьезному и даже немного комичному моменту матча. Рефери этой игры Кирилл Горнов недолго думая объявил: «Все игроки, присутствовавшие на льду получают дисциплинарное наказание – 2 минуты». Пожалуй, это хайлайт всей полуфинальной серии.

В последствии ярославцы попытались диктовать свои условия, а «Авангард» выдал феноменальный отрезок, забросив две шайбы в течение одной минуты. Этот голевой блицкриг не просто изменил цифры на табло, но и полностью разрушил тактический план «железнодорожников», заставив их нервничать и искать выход из ситуации через силовое давление. Психологическое преимущество моментально перешло к гостям, и именно этот минутный провал хозяев стал отправной точкой для дальнейшей эскалации конфликта на льду.

Эмоциональный накал, подогретый быстрыми голами, неизбежно вылился в грандиозную вспышку насилия, которая привела к одной из самых массовых стычек в текущем плей-офф. Финальный протокол матча зафиксировал астрономическую цифру — 144 штрафные минуты на обе команды. Цифра, которая кажется аномальной даже для напряженного плей-офф. Судьи действовали максимально строго, выписывая большие штрафы и удаления до конца игры, чтобы не допустить полной потери контроля над ситуацией. Каждое движение в потасовке было тщательно разобрано, а список наказанных игроков занял добрую половину протокола.

Эксперт Леонид Вайсфельд, комментируя итоги встречи, обратил особое внимание именно на судейский аспект и дисциплину. По его мнению, 144 штрафные минуты — это показатель того, что игроки в какой-то момент перестали думать о хоккее, поддавшись эмоциям.

«Думаю, что такая большая задержка во втором периоде связана с тем, что судьи долго смотрели повтор и разбирались, кто вышел с обеих скамеек на лёд во время конфликта. Что касается самой ситуации, в любой игре такое может случиться», — сказал Вайсфельд «Чемпионату».

Тем не менее, для «Авангарда» этот матч стал важной волевой победой, а для «Локомотива» — уроком того, как минутная потеря концентрации и дисциплины может стоить результата. Теперь серия переезжает при равном накале, но с четким осознанием того, что за любое проявление неспортивного поведения арбитры будут наказывать максимально оперативно и жестко, не делая скидок на статус матча.