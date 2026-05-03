Все государственные вузы России перешли на цифровые студенческие билеты

Все государственные университеты России перешли на использование электронных студенческих билетов. Об этом сообщил заместитель министра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук.

По его словам, вузы теперь обязаны передавать данные о студентах в государственную информационную систему.

«Теперь каждый университет, по сути, обязан передавать сведения в государственную информационную систему… У нас на едином портале государственных услуг уже почти 5 миллионов студенческих сформировано… Все государственные вузы уже там», – отметил Омельчук в беседе с РИА Новости.

При этом возможность получения бумажного студенческого билета сохраняется по желанию учащихся.

Замминистра также выразил уверенность, что в ближайшие годы цифровой формат окончательно вытеснит традиционный.

«Когда мы уйдем от бумажных студенческих билетов? Я думаю, что в горизонте двух-трех лет все поймут, что цифровой студенческий это удобней, практичней и эффективней», – добавил он.