Все госсистемы переведут на единую цифровую платформу «ГосТех»

К 2024 году все государственные информационные системы будут переведены на единую цифровую платформу «ГосТех». Об этом сообщается на официальном правительственном портале.

Концепцию развития платформы, а также план необходимых для этого мероприятий утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Уже в 2023-2024 годах будут введены в эксплуатацию система управления платформой и информационная система «Госмаркет» – государственный маркетплейс ИТ-сервисов и приложений. Кроме того, в этот период будет разработана архитектура доменов «Здравоохранение», «Образование», «Городская среда и ЖКХ», «Строительство», «Транспорт», «Спорт», «Наука», «Экология».

В дальнейшем платформа продолжит развиваться и будет пополняться новыми доменами, касающимися различных отраслей экономики и социальной сферы, а все государственные информационные системы будут разрабатываться и функционировать только на этой платформе.