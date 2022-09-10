«Все, голос учтен»: Путин дистанционно принял участие в выборах

Президент России Владимир Путин сегодня проголосовал на выборах в представительные органы местного самоуправления Москвы, используя систему электронного голосования. Он призвал россиян присоединиться к голосованию и сделать свой выбор.

«Все, голос учтен», – сказал Путин после нескольких кликов компьютерной мыши. Пресс-служба Кремля приводит его обращение к россиянам. «Отдать свой голос можно заранее и дистанционно, что я сейчас и сделал. Это очень удобная, надежная форма голосования. Кто может и хочет ею воспользоваться – рекомендую. Но в любом случае надеюсь на вашу активную позицию и на то, что вы сделаете свой выбор», – сказал глава государства.

Напомним, выборы различных уровней проходят в России в течении трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября.