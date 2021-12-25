Все фильмы на одной площадке: «Татаркино» создаст каталог татарстанских кинолент

К 100-летию татарстанского кинематографа ГБУК «Татаркино» будет создан онлайн-каталог всех фильмов, выпущенных в республике.

«На базе сайта “Татаркино” мы соберем все фильмы, созданные в Татарстане за последние 100 лет. Уже сегодня ведется работа по модернизации платформы под монетизированный онлайн-кинотеатр», – рассказала директор учреждения Миляуша Айтуганова.

Помимо кинопродукции, на сайте также будет представлена фотолетопись татарстанской киноиндустрии. По словам Миляуши Айтугановой, она будет состоять из архивных кадров, которые сохранились в том числе в районных учреждениях культуры.

Планируется, что сайт будет модернизирован к февралю 2024 года.

«Эта та работа, которую за два месяца не выполнишь, поэтому делать ее мы начали заранее. Нам хотелось, чтобы любой желающий смог ознакомиться с историей кинематографии нашего региона», – подчеркнула директор «Татаркино».