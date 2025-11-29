«Все это им пригодится»: детсад Нижнекамска собрал десятки коробок гуманитарной помощи

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Медикаменты, мыло, детские рисунки и другие необходимые вещи – очередная партия гуманитарной помощи сегодня поступила в пункт сбора на Химиков, 72б в Нижнекамск. С посылками в центр пришли представители детского сада №60. Родители, сотрудники и сами дошколята собрали несколько коробок с вещами для участников СВО.

«Здравствуйте, мы вам принесли подарочки. Проходите», – с этими словами делегация передала волонтерам десять коробок разного размера. В каждой – свое содержимое. Часть средств была собрана родителями, на них закупили востребованные медицинские препараты и средства ухода.

«Здесь есть обеззараживающие средства, противовоспалительные препараты – парацетамол, лоратадин, нимесулид, ибупрофен. Думаю, что все это им пригодится», – рассказала заведующая детским садом №60 Марина Шафигуллина.

Не остались в стороне и сами дети. Воспитанники подготовили рисунки – на передовой такие подарки особенно ценятся. Дошкольница Анна Симонова принесла рисунок самолета с российским флагом. «Я хотела сказать, что это добро. Тут еще снежинки – скоро Новый год», – поделилась девочка.

Детский сад №60 известен своей патриотической работой: воспитанники неоднократно побеждали в смотре строя и песни, а также участвуют в сборе комплектов «сухого душа». Сейчас коллектив готовится начать плетение маскировочных сетей.

«С нашими мамами и ребятками мы приготовили 200 штук сухого душа. В рамках Дня матери мамы нашли время, пришли к нам, и вместе с детьми мы все подготовили. Сегодня тоже часть привезли сюда», – отметила Марина Шафигуллина.

В пункт сбора ежедневно приходят горожане – по одному и целыми коллективами. Сейчас волонтеры формируют очередную партию груза. Ближайшая отправка намечена на 1 декабря.

«Сейчас особенно востребованы рации и генераторы. В зоне СВО холода, идут тяжелые бои – эти вещи нужны в первую очередь», – пояснила председатель СТОС №8,11 Наталья Суворова.

Волонтеры в пункте сбора нужны постоянно – сортировать вещи, раскладывать по категориям, готовить к отправке. Принести гуманитарную помощь можно ежедневно с утра до пяти вечера по адресу Химиков, 72б.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.