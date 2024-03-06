«Все доходчиво объяснили»: как обходчики информируют татарстанцев о выборах Президента РФ

В Татарстане проживает более 2,9 млн избирателей. Проект «ИнформУИК» предполагает, что обходчики должны посетить их всех. Члены избирательных комиссий уже обошли более 1,5 млн квартир и домовладений, что составляет 86% от их общего числа, сообщили «Татар-информу» в ЦИК РТ.

Всего в республике определено около 10 тыс. обходчиков, и все они прошли соответствующее обучение. Каждый из них имеет брендированную белую накидку с символикой выборов Президента России и специальный значок на груди в виде буквы V в цветах российского флага. Кроме того, у них есть информационный буклет, именной бейдж и удостоверение.

«Избиратели встречают нас доброжелательно, все очень положительно настроены. И к выборам тоже относятся положительно. Большинство говорят, что обязательно примут участие в голосовании», – рассказала председатель участковой избирательной комиссии №2836 Альбина Сафиуллина.

Обходчик отметила, что к УИК прикреплено 17 домов микрорайона «Салават Купере», в них проживают около 3 тыс. жителей. «Мы практически обошли всех. Квартиры, где нам не открыли дверь по каким-то уважительным причинам, обходим повторно», – подчеркнула она.

Одна из квартир, которую посетили обходчики, находится по ул. Юсупова, 11. Дверь им открыла ее хозяйка Рамиля. Член участковой избирательной комиссии представилась и показала документ.

Затем попросила избирателя уточнить имя, дату рождения, адрес регистрации, а также спросила, планирует ли она пойти на выборы Президента России. Кроме того, поинтересовалась количеством зарегистрированных по этому адресу жильцов старше 18 лет. Эта информация нужна для уточнения списков избирателей. Весь разговор занял не более пяти минут.

Обходчики не агитируют, лишь рассказывают о выборах и возможностях голосования, адресах избирательных участков и режиме их работы, а также о цифровых сервисах. Никаких персональных данных, личных документов избирателю показывать не нужно. Более того, в сами квартиры и дома члены избирательных комиссий не заходят, а разговаривают у входа.

Помимо информирования избирателей о предстоящих выборах члены УИК также отвечают на интересующие жителей вопросы.

«Обходчики все доходчиво и понятно объяснили. Мы сейчас знаем, на каком участке можем проголосовать. Нам сообщили, где находится избирательный участок, режим его работы и когда его можно посетить. Оказывается, можно голосовать по месту нахождения, а не по прописке», – поделилась Рамиля.

Она заверила, что обязательно пойдет на выборы, причем всей семьей. «Потому что только от нас зависит будущее нашей страны», – пояснила жительница свою позицию.

Проголосовать на восьмых по счету выборах Президента России можно будет 15, 16 и 17 марта. ЦИК РФ допустила до выборов четырех кандидатов: Владислава Даванкова (от партии «Новые люди»), Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ) и действующего главу государства Владимира Путина (самовыдвиженец).

Фотографии Владимира Васильева / «Татар-информ»