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Ру Тат
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Общество
24 ноября 2022  15:40

«Все доводят до крайностей»: Путин остался недоволен дистанцией на конференции по ИИ

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Президент России Владимир Путин начал свое выступление на международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» с замечания. Он отметил, что дистанция между зрительным залом и сценой оказалась слишком большой.

«Как-то совсем вас далеко отсадили. У нас как за что-то берутся, так до крайности доводят. Ну ладно, мы с вами друг друга видим и слышим, надеюсь, хорошо», – отметил он, приветствуя участников форума (цитата по РИА Новости).

Отметим, что в эти минуты Президент принимает участие в основной дискуссии международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2022 на тему «Технологии искусственного интеллекта для обеспечения экономического роста».

 

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