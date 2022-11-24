«Все доводят до крайностей»: Путин остался недоволен дистанцией на конференции по ИИ

Президент России Владимир Путин начал свое выступление на международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» с замечания. Он отметил, что дистанция между зрительным залом и сценой оказалась слишком большой.

«Как-то совсем вас далеко отсадили. У нас как за что-то берутся, так до крайности доводят. Ну ладно, мы с вами друг друга видим и слышим, надеюсь, хорошо», – отметил он, приветствуя участников форума (цитата по РИА Новости).

Отметим, что в эти минуты Президент принимает участие в основной дискуссии международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2022 на тему «Технологии искусственного интеллекта для обеспечения экономического роста».