Все для ремонта и любые аксессуары для верного коня – за 1 рубль в «Галамарте»

Кто-то сейчас находится в процессе ремонта, кто-то составляет план осеннего автопутешествия (не все же берут отпуск летом). Для них, а также для тех, кто заботится о состоянии и внешнем виде авто, для тех, кто ищет подарок для любимого мужчины, народный магазин «Галамарт» приготовил подходящее и — как всегда — очень выгодное предложение.

В магазинах «Галамарт» в Казани 21 октября акция «Второй товар за 1 рубль» будет действовать на все инструменты, а 30 октября — на товары для авто. Что касается помощников по ремонту, вы найдете в магазине аккумуляторные дрели, отвертки, лобзики, перфораторы, наборы инструментов от бренда «ЕРМАК» в компактных удобных кейсах и многое другое. Для мелкого ремонта или масштабного, для дома и дачи — арсенал «домашнего мастера» непременно вам пригодится!

Что до автотоваров, то контролировать дорожную обстановку помогут видеорегистраторы и парктроники, далекое путешествие комфортным сделает автомобильный холодильник, а благодаря автопылесосу следить за чистотой салона станет намного проще. Не забудьте и про расходные материалы: тряпки, губки, щетки и автохимию NEW GALAXY.

Можно разом осчастливить себя, друзей, родственников и при этом остаться в бюджете. Не забывайте также, что выгодные акции действуют в «Галамарте» каждый день — только успевай ловить.

Адреса магазинов «Галамарт» в Казани:

ул. Ленинградская, 27, ТЦ «Бахетле»;

пр-т Хусаина Ямашева, 97, ТЦ XL ;

ул. Кулахметова, 28, ТЦ «Моки» ;

ул. Рихарда Зорге, 66, ТЦ «Олимп»;

ул. Петербургская, д. 9, ТЦ «Республика»;

ул. Юлиуса Фучика, 90, ТЦ «Франт»;

просп. Победы, 91, ТЦ «Южный».

8 800 25 000 25

Реклама. ООО «ГАЛАСТОР» www.galamart.ru

*Акция «Второй за 1 рубль» на инструменты действует 21 октября 2022 г. в розничных магазинах «Галамарт» в Казани.

*Акция «Второй за 1 рубль» на автотовары действует 30 октября 2022 г. в розничных магазинах «Галамарт» в Казани.