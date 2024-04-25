«Все для Победы»: в кадетской школе-интернате Мензелинска собрали гумпомощь к 9 Мая

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

В преддверии Дня Победы в кадетской школе-интернате города Мензелинска прошла акция по сбору гуманитарной помощи военнослужащим «СВОих не бросаем!».

В акции приняли участие ученики, их родители, педагоги, сотрудники школы. Они собрали сладости, чай, кофе, средства личной гигиены, медикаменты, продукты питания, необходимую одежду и предметы первой необходимости. Активисты также изготовили домашнюю лапшу из 100 яиц. В ее приготовлении участвовали педагоги и сотрудники школы-интерната.

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

Напомним, что неделю назад, откликнувшись на просьбу волонтеров, они изготовили и уже отправили вкусную домашнюю заготовку на 50 яиц.

«Все для фронта, все для Победы» — эти слова актуальны как никогда. Добровольческая помощь стала неотъемлемой частью жизни многих мензелинцев. Наше участие — это самое малое, что мы можем сделать для бойцов специальной военной операции. Все вместе мы приближаем долгожданную Победу! Выражаем свою искреннюю признательность и благодарность всем, кто принял активное участие в сборе гумпомощи», — отметила советник директора по воспитательной работе Любовь Валиуллина.

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

Преподаватели и ученики упаковали 20 посылок и передали их в пункт приема гуманитарной помощи, который находится в Молодежном центре «Ялкын», для отправки нашим военнослужащим.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

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