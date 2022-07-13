ОНФ запустил проект поддержки республик Донбасса

Общероссийский народный фронт (ОНФ) запустил портал «Все для Победы», с помощью которого жители страны могут поддержать воинские подразделения ДНР и ЛНР, а также жителей Донбасса, пострадавших от военных действий.

На сайте организованы сборы средств с различными целями, в том числе жителям народных республик можно передать аптечки, аккумуляторы для электронных устройств, зарядники, планшеты, ноутбуки и другое.

«Когда сбор будет закрыт, куратор привезет вещи в военную часть ЛНР или ДНР, и вы увидите отчет, сможете убедиться, что все собранное и пожертвованное вами работает на передовой», – комментирует руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

В информации о сборе можно посмотреть подробности с полным перечнем необходимого. Когда средства в рамках целевого сбора будут собраны, его объявят закрытым и сообщат об этом пользователям. Уточнить подробности можно на сайте проекта по телефону: +7(800)200-34-11.