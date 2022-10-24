«Мы с вами, мы вместе»: в Казани создают уникальную экипировку для бойцов зоны СВО

Уникальная лаборатория по конструированию текстильных изделий заработала в Институте дизайна и пространственных искусств КФУ. На ее базе студенты моделируют и шьют одежду для бойцов из Татарстана, участвующих в специальной военной операции. Как выглядит уникальный комплект и когда отправится первая партия – в фоторепортаже «Татар-информа».

В Институте дизайна и пространственных искусств (ИДиПИ) КФУ презентовали модернизированную одежду и экипировку для мобилизованных и добровольческих отрядов Татарстана. Балаклавы, тактические рубашки, разгрузочные жилеты – это лишь малая часть того, что создали казанские студенты. «Мы не копируем уже существующие образцы военной экипировки, а работаем над улучшением качеств военных изделий», – рассказала во время презентации директор ИДиПИ Карина Набиуллина.

Она отметила, что это не промышленное производство, а изготовление опытных конструкторских образцов, которые по своим характеристикам превосходят существующие. Главная цель – производить одежду, в которой мобилизованным гражданам будет комфортно, при этом экипировка будет отвечать всем требованиям безопасности.

«Мы начали с пошива балаклав – очень простой предмет, однако при его пошиве не многие производители учитывают те свойства, которые запрашивают военнослужащие. Например, при пошиве балаклавы не учитывают разрезы с боковых сторон, которые позволяют сесть хорошо и не ограничивают движения шеи и головы», – подчеркнула завкафедрой дизайна и национальных искусств ИДиПИ Венера Юмагулова.

Помимо студентов в моделировании и пошиве одежды также принимает участие научный консультант, участник специальной военной операции Евгений Жемков. Он подсказывает, как улучшить экипировку, чтобы она отвечала всем пожеланиям и требованиям военнослужащих.

«Те предметы, которые здесь пошиты, они намного лучше того, что сейчас находится в магазинах. Ведь мы учитываем запросы самих военных и делаем всё, чтобы помочь им. Например, тактические рубашки мы шьем с мягкими, непромокаемыми налокотниками, которые в дальнейшем будут стойкими к истиранию», – отметил он.

Ткань и все необходимое для изготовления одежды и экипировки для мобилизованных приобретается на средства неравнодушных татарстанцев – организаций республики и отдельных граждан. «Частичная мобилизация подняла гражданский дух жителей Татарстана – мы поняли, сколько есть неравнодушных граждан, готовых помочь, в частности нас обеспечивают тканью», – поделилась Карина Набиуллина.

Сегодня в мастерской по конструированию и моделированию текстильных изделий работают шесть студентов. При этом шьют одежду учащиеся после окончания занятий – во внеурочное время. «Для того чтобы сшить одежду, мы остаемся после занятий и тратим собственное время. Тем самым мы поддерживаем наших военнослужащих и говорим: “Мы с вами, мы вместе”», – отметила студентка 2 курса Альбина Амирова.

«Для того чтобы передать свою поддержку и тепло, мы придумали собственные нашивки, которые будут присутствовать на военной экипировке формирований “Тимер”, “Алга” и “Барс”. Хоть мы и открыли мастерскую недавно, нами уже сшито несколько комплектов, а первую опытную партию мы планируем отправить в ближайшее время», – подчеркнула Венера Юмагулова.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»