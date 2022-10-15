«Всё для победы!»: как власти Татарстана экипируют мобилизованных

Районные и республиканские власти закупают все необходимое – одежду и инструменты – для мобилизованных татарстанцев. Расходы на экипировку резервистов взял на себя бюджет. Подробности в «Татар-информе».

Близкие и родные резервистов буквально штурмом брали немногочисленные военторги Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ажиотаж в военторгах и списки необходимого

В первую неделю после объявленной Президентом Российской Федерации частичной мобилизации и получения повесток близкие и родные резервистов буквально штурмом брали немногочисленные военторги и специализированные туристические магазины. Сметали буквально всё – от ковриков и носков до палаток, вещмешков и сумок-холодильников. На этой волне паники решили нажиться многие бизнесмены. Цены на товары первой необходимости для мобилизованных взлетели в несколько раз. К примеру, самый обычный кнопочный телефон, который до 21 сентября стоил чуть меньше тысячи рублей, подскочил в цене в три, а то и в пять раз. Причина банальна – на передовую смартфоны брать нельзя, а связь с родными возможно поддерживать лишь по обычному, «бабушкиному» мобильнику.

Рост цен затронул и экипировку бойцов – берцы, противоосколочные очки, наколенники, маскхалаты и так далее стали стоить в несколько раз дороже. В результате, чтобы подготовить все необходимое для близких, семьям мобилизованных приходилось выкладывать не один десяток тысяч рублей. Для большинства это оказалась очень серьезная сумма, которую из семейного бюджета не так просто выделить.

Как оказалось, найти деньги на покупку всего необходимого по списку – полбеды. В большинстве специализированных магазинов не оказалось необходимых для мобилизованных вещей. К примеру, аптечки пропали с витрин магазинов буквально через два дня после объявленной мобилизации, а размерная сетка берцев оказалась весьма урезанной, и самые ходовые мужские размеры были разобраны в первые часы.

Рост цен затронул и экипировку бойцов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Расходы на экипировку взяли на себя власти

Власти Татарстана приняли решение снять нагрузку на подготовку мобилизованных с их семей и исключить необходимость собирать для них что-либо еще. Руководство республики подготовило список вещей первой необходимости для резервистов.

Для нужд призывников республика закупит большое количество прорезиненных рабочих перчаток, специальных носков, трусов и трикотажных футболок защитного цвета. Кроме того, будут приобретены трикотажные шапки, рейдовые мешки, дождевики, комплекты термобелья, армейские сидушки, коврики и водонепроницаемые мешки объемом 10-20 литров.

Помимо этого, в списке вещей, которые будут закуплены для мобилизованных, есть инструменты. Это плоскогубцы, наборы отверток, молотки, изоленты, сварочные аппараты с масками сварщика, бензопилы и дизельные генераторы.

Власти Татарстана оперативно закупают всё, что может понадобиться бойцам для эффективного выполнения поставленных перед ними боевых задач в дополнение к обеспечению Минобороны РФ. Позиция руководства Татарстана – закупить всё необходимое, что может пригодиться мобилизованным на месте несения службы. Закупки осуществляются за счет бюджета.

Власти Татарстана оперативно закупают всё, что может понадобиться бойцам Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Районы Татарстана готовят рюкзаки для мобилизованных земляков

В стороне от нужд мобилизованных не остался ни один район Татарстана. Рюкзаки со всем необходимым были подготовлены руководством Набережных Челнов. В них достаточно стандартный набор: термобелье, полотенца, носки, термосы, сухпаек и аптечка. Помимо вещевой помощи мэр Автограда выделил каждому мобилизованному в качестве материальной помощи 20 тыс. рублей. Эти деньги призывник может взять с собой как «подъемные» либо оставить родным.

В Альметьевске администрация района также вручила мобилизованным новые рюкзаки объемом 100 литров. В каждом уместились комплект нательного белья и термобелье, две пары термоносков, спальник с мембранным чехлом; аптечка, индивидуальный медицинский набор, мультитул, котелок, кружка, ложка, тарелка и многое другое. Также в рюкзак положили зимние теплые перчатки, фонарик, Powerbank, сухпаек на три дня, туалетную бумагу и влажные салфетки, коврик и кнопочный телефон для связи с близкими.

Активную помощь в сборе вещей для мобилизованных оказывает штаб Альметьевска «Своих не бросаем». Они собрали и отправили первый транш гуманитарной помощи мобилизованным землякам в «Казань Экспо».

Всего было собрано 24 коробки с необходимым: медикаменты, бинты, перчатки, балаклавы, термобелье, средства личной гигиены, рации, батарейки и даже сладости.

Активную помощь в сборе вещей для мобилизованных оказывает штаб Альметьевска «Своих не бросаем» Фото: almetyevsk.tatarstan.ru

Помощь в сборе рюкзака с предметами первой необходимости была организована и в Елабужском районе республики. На это из районного бюджета было выделено порядка 3 млн рублей. Руководство района отметило, что помимо классического набора бойцам отправят приборы ночного видения.

Помимо администрации помогают собирать гуманитарный груз бойцам обычные горожане. Они привозят в пункты сбора теплые вещи, средства гигиены и продукты.

В Зеленодольске все призывники получили от исполкома города наборы первой необходимости: утепленные трико, футболки, носки, шапки, перчатки, сухой паек и медикаменты. В ближайшее время администрация района планирует докупить и передать на сборный пункт в Казань спальные мешки, карабины и «сидушки». Всего было подготовлено 60 комплектов.

«Мы формируем для наших мобилизованных граждан наборы с товарами первой необходимости. Никто не останется без поддержки. Спасибо вам, друзья! Еще раз убеждаюсь, Зеленодольск — это город сильных, волевых людей, настоящих патриотов», — написал в своем Telegram-канале глава района Михаил Афанасьев.

Помогают собирать гуманитарный груз бойцам и обычные горожане Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Важна любая помощь!

Вместе с большим количеством людей, готовых и желающих помочь нашим ребятам, которые со дня на день отправятся в зону СВО, в соцсетях и мессенджерах появились мошенники. Аферисты якобы собирают деньги в помощь мобилизованным и их семьям.

Чтобы жители республики не становились жертвами мошенников, Республиканское движение «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» открыло счет для помощи резервистам и их семьям из Татарстана.

Перевести ребятам можно любую сумму – сейчас каждая копейка на счету. Переводить деньги нужно на специальный счет фонда «Ак Барс Созидание».

Реквизиты для перевода:

Расчетный счет в рублях

Благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ»

ОГРН 1061600052425

ИНН/КПП 1658079690/165701001

р/с 40703810100020000999 в ПАО «АК БАРС» БАНК

БИК 049205805

Корреспондентский счет 30101810000000000805

назначение платежа «Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!»

Кроме того, можно воспользоваться для перевода QR-кодом. Он выведет на систему быстрых платежей вашего банка, после чего без комиссии можно будет перевести деньги в помощь бойцам.