«Все действующие программы будут продолжены»: рабочая поездка Минниханова по районам РТ

Проводив короля Малайзии Ибрагима Искандара, проведшего в Казани почти двое суток, Рустам Минниханов отправился с рабочей поездкой в районы Татарстана. Раис РТ посетил КФХ, которое специализируется на выращивании ягод, открыл молодежный центр и поучаствовал в запуске газопровода. Подробнее - в репортаже «Татар-информа».





«Мы тоже школу молодого бойца проходили!»

Сегодняшний объезд Рустамом Миннихановым районов республики начался с села Большие Яки Зеленодольского муниципального района. Именно здесь располагаются плантации КФХ «Ягодная долина», где на 33 гектарах выращивают пять видов ягод, а также саженцы черной смородины под механизированную уборку.

В «Ягодной долине» трудятся 30 человек. Ежегодная выручка КФХ превышает 150 млн руб в год, продукция уходит в основном в Казань и Зеленодольск. За 13 лет (хозяйство начало свою работу в 2012 году) инвестиции в производство составили 150 млн рублей.

Пройдя по полю клубники и поработав на нем мотыгой, Минниханов сказал местным работницам с улыбкой: «Нормально? Мы тоже школу молодого бойца проходили!».

Кроме того, Раису продемонстрировали глэмпинг на пять домов, открытый на территории КФХ в декабре прошлого года. Хозяйство включилось в программу развития сельского туризма, запущенную в 2022 году Минсельхозом РФ. Помимо озера и банного комплекса гостям глэмпинга предлагают, конечно же, местные ягоды.

Там же, на территории КФХ, состоялась встреча Рустама Минниханова с активом Зеленодольского района. Глава района Михаил Афанасьев рассказал о состоянии дел в аграрном секторе, отметив, что средняя урожайность зерновых в текущую уборочную кампанию составляет 34 центнера/га. Заместитель Премьер-министра - министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров уточнил, что в Татарстане в целом убрано уже 40 процентов урожая зерновых.

На активе были затронуты и другие вопросы, в частности, участие сельского населения в различных программах поддержки. Раис Татарстана подчеркнул, что все программы, которые реализуются в республике, будут продолжены. В том числе, по его словам, будут системно решаться все вопросы, связанные с развитием инфраструктуры: дорожной сети, обеспечения качественной водой и др.

Напомним, в Татарстане действуют около 4 тыс. фермерских хозяйств и более 300 кооперативов. Вместе с 474 тыс. личных подворий они обеспечивают 42 процента производимой в регионе сельхозпродукции. Только в 2024 году на поддержку малых форм хозяйствования в РТ было направлено 2,2 млрд рублей.

«Строится огромное количество жилых поселков. Вопрос их догазификации - один из основных»

В Татарстане порядка 99% хозяйств обеспечены инфраструктурой для подключения газа. Сегодня с участием Раиса Татарстана была открыта еще одна станция в поселке Эстачи Высокогорского района.

«Строится огромное количество новых жилых поселков. Конечно, вопрос их догазификации - один из основных. Напомню, что Татарстан - самый газифицированный регион. Хочется сказать спасибо Президенту России Владимиру Путину за появление профильной программы, которая позволила провести газ в 27 тыс. хозяйств», - отметил на открытии станции, которое сопровождалось зажжением символического факела, Рустам Минниханов.

В Эстачах построили новую сеть газораспределения длиной 4 километра. Благодаря ей газом будет обеспечен 161 земельный участок.

«Сегодня большой праздник. Еще один населенный пункт в Татарстане получает газ. С первого дня появления профильной программы республика активно в нее включилась. С гордостью говорим, что на сегодняшний день в нашем регионе процент газификации составляет порядка 99%. Это один из самых высоких показателей в стране», - добавил генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов.

«Газификация - непрерывный процесс, его нельзя останавливать»

Несмотря на высокий процент газификации в Татарстане, работа в этом направлении не останавливается. Только в первом полугодии 2025 года к системе были подключены более 3 тыс. хозяйств, рассказал «Татар-информу» Рустем Усманов.

«Газификация - это непрерывный процесс, который ни в коем случае нельзя останавливать или успокаиваться на каких-то успехах. Татарстан - один из лидеров в стране. Темпы социальной догазификации только продолжают расти. У нас 27 тыс. домовладений, которые пользуются всеми благами, которые дает природный газ как экологичное, безопасное и экономичное топливо», - заявил он.

С момента старта программы догазификации газовикам поступило более 52 тыс. заявок, которые поэтапно выполняются.

«Программа полностью обеспечена необходимым финансированием. Главное - это поддержка властей республики, которая на каждом этапе выполнения проекта помогает в решении всех вопросов», - добавил Усманов.

«Главный вызов сегодня - новые жилищные комплексы и поселки»

При нынешнем высоком уровне газификации в Татарстане главным вызовом остается работа с новыми жилищными комплексами и поселками, подчеркнул собеседник агентства.

«Татарстан активно развивается: строятся жилищные комплексы, поэтому процесс догазификации идет непрерывно. Мы видим перспективу при появлении новых поселков, поэтому заранее вносим эти территории в наши программы. Отказа сегодня нет никому: будь то индивидуальное строительство или малый и средний бизнес», - сообщил Рустем Усманов.

В среднем в год появляется до 10 тыс. новых заявок на подключение газа. Поэтапно строятся сети газораспределения до границ жилищных участков.

«Далее сам жилец может подключиться. Порядка 27 тыс. уже подключено, а обеспечены [такой возможностью] 33 тыс. участков. Для кого-то это пока не актуально, кто-то собирает средства на оборудование», - пояснил Усманов.

При этом существует ряд республиканских программ, направленных на компенсацию монтажа внутренних газопроводов. На нее могут рассчитывать ветераны Великой Отечественной войны, участники СВО, малообеспеченные семьи и ряд других категорий граждан, заключил он.

Новое пожарное депо в Высокой Горе обеспечит защиту четырех сельских поселений

Во время своего визита в Высокогорский район Рустам Минниханов посетил также ряд новых социальных объектов. Среди них - пожарное депо, в зону ответственности которого вошло 18 населенных пунктов, 30 СНТ и три детских оздоровительных лагеря четырех сельских поселений - Красносельского, Высокогорского, Чернышевского и Усадского. Раис Татарстана осмотрел внутренние помещения здания и пообщался с местными офицерами МЧС.

«Сегодня мы открываем новый пост для государственного учреждения "Пожарная охрана Республики Татарстан" в поселке Высокая Гора. Он оборудован по всем необходимым требованиям: помещения, средства связи, техника. Этой сфере в регионе уделяется очень большое внимание. В этом году за счет бюджета Татарстана планируется приобретение 18 единиц техники», - отметил начальник Главного управления МЧС России по РТ Ирек Кадамов.

Он напомнил, что в Татарстане принята программа по строительству и капитальному ремонту пожарных депо с общей суммой финансирования более 500 млн рублей. По ней строятся две пожарные части, а также ремонтируется ряд подразделений.

Новое здание пожарной части рассчитано на два машино-места. Также в здании расположены учебный класс для повышения квалификации пожарных и комната отдыха. Личный состав отдельного поста противопожарной службы на Высокой Горе – 23 человека.

В районе появился первый молодежный центр. Он создан на основе запросов самой молодежи

Рустам Минниханов посетил также церемонию открытия нового молодежного центра «Импульс» в Высокой Горе. В нем расположены кафе-коворкинг, многофункциональный зал, универсальный зал, студия стилиста, мультимедийный центр, гончарная и столярная мастерские и клуб молодых семей.

«В Татарстане уделяется большое внимание: работе с молодым поколением, созданию условий для их творческого развития. Сегодня мы открываем очередной объект в рамках республиканской программы – молодежный центр в Высокогорском районе. При проектировании объекта, определении концепции центра учтены ключевые направления молодежной политики и современные тренды», - отметил Раис РТ.

Он выразил уверенность, что ребята, которые получат воспитание в новом МЦ, внесут достойный вклад в будущее нашей Родины.

Молодежный центр «Импульс» стал первым в Высокогорском районе. На ремонт здания было выделено почти 80 млн рублей по профильной программе. Работы по демонтажу начались в феврале этого года. Примерно в это же время начали обсуждать с молодежью концепцию их будущего центра.

«В Татарстане уделяется колоссальное внимание работе с молодежью и соответствующей инфраструктуре. Благодаря поддержке руководства республики и лично Раиса Татарстана Рустама Минниханова с 2019 года реализуется программа капитального ремонта молодежных центров с финансированием 500 млн рублей ежегодно», - добавил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Он подчеркнул, что с 2019 года в республике отремонтирован 31 молодежный центр на общую сумму более 2 млрд рублей. Появление новых молодежных центров в Татарстане соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».

«В республике формируется бюджет на следующий год. Все действующие программы будут продолжены»

Кроме того, в Высокогорском районе Раис Татарстана ознакомился с деятельностью производственного комплекса ООО «Казаньсельмаш», расположенного в поселке Инеш. Предприятие выпускает сельскохозяйственную технику и оборудование, включая самоходные, прицепные и навесные опрыскиватели разных модификаций, разбрасыватели удобрений, транспортировочные смешиватели и запасные части. На заводе работают более 300 человек.

Руководство предприятия сообщило о запуске в этом году программы импортозамещения, предусматривающей локализацию производства максимального числа комплектующих для гидромоторов. Также ведется оснащение цехов современными станками для металлообработки. С момента основания в развитие завода вложено более 1 млрд рублей, в ближайшие пять лет планируется инвестировать еще столько же.

На встрече с главами поселений района Рустам Минниханов подчеркнул важность системной помощи семьям участников СВО, в том числе семьям погибших военнослужащих. Он сообщил, что в республике формируется бюджет на следующий год, и все действующие программы будут продолжены.

Завершал программу сегодняшней поездки Раиса РТ визит в Пестречинский район. В селе Кощаково Рустам Минниханов посетил завод ООО «Кулонэнергомаш», где ему рассказали о технологии производства и продемонстрировали выпускаемое на предприятии оборудование.

Кроме того, в сопровождении Марата Зяббарова руководитель республики осмотрел ход уборочных работ на полях и встретился с пестречинским активом. На этой встрече Раис РТ отметил, что для роста числа ЛПХ необходимо создавать кормовые центры. Кроме того, как и в Зеленодольском районе, он затронул вопросы реализации ряда программ по улучшению инфраструктуры. Только на дороги района будет направлен без малого миллиард рублей.

Фотографии: пресс-служба Раиса Татарстана