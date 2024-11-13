«Все, что сломалось, починим»: слесарь-ремонтник НКНХ рассказал о своей работе

Училище с красным дипломом – четвертый разряд на заводе

Заводские профессии были по душе Никите с детства. Когда он смотрел с родителями советские фильмы, восхищался работой токарей, сварщиков, инженеров. Кроме того, на «Нижнекамскнефтехиме» работал его дядя, а позже и братья. Юноша решил пойти по их стопам.

После окончания школы Никита поступил в колледж нефтехимии и нефтепереработки им. Николая Лемаева, чтобы получить специальность слесаря-ремонтника. Для прохождения практики его направили на завод этилена. Он показал себя как ответственный и трудолюбивый сотрудник, без проблем справлялся с поставленными задачами, поэтому ему предложили остаться и продолжить карьеру на НКНХ.

Кстати, колледж молодой человек окончил с красным дипломом. Это позволило ему сразу при поступлении на работу получить четвертый разряд. Отработав несколько лет и набравшись опыта, он повысил его до пятого и на этом не останавливается.

«По критериям я прохожу на шестой разряд. Для этого нужно сдать теоретический экзамен и показывать свои навыки в рабочей деятельности», – уточнил наш собеседник.

«Как и в любой профессии, в нашей важна голова»

Цех, в котором работает Никита, обслуживает завод этилена на нижнекамском предприятии СИБУРа. В обязанности слесаря-ремонтника входит ремонт заводского оборудования. «Всё, что сломалось, – починим», – заверил он.

«Как и в любой профессии, в нашей важна голова. Самое главное – надо понимать, что ты делаешь, и знать, как работает устройство, которое ремонтируешь», – рассказал Никита.

За 13 лет, что он работает на «Нижнекамскнефтехиме», оборудование меняли уже неоднократно. Производство модернизируется, появляются новые более современные станки. Для того, чтобы их освоить, специалисты проходят соответствующие обучения.

«Обучения у нас бывают не только по основной профессии, но также и по дополнительным. Например, я – слесарь-ремонтник, но есть более узкие специализации: те, кто занимается гидромонитором, стропальщики, рабочие люльки. После завершения обучения мы так же, как и в колледже или университете, сдаем экзамены, подтверждаем свою квалификацию», – отметил Никита.

Работа на «Нижнекамскнефтехиме» ему нравится. Он признается, что не стал бы ничего менять на своем профессиональном пути. Разве что есть интерес к профессии мастера, но это лишь возможные планы на будущее.

«Впечатления от «СИБУР-Юга» остались замечательные»

В свободное от работы время Никита посещает тренировки: футбол и волейбол, в планах – бассейн. Возможность бесплатно их посещать дает «Нижнекамскнефтехим». Также молодой человек любит проводить время с семьей.

«Со старшим сыном ездим на рыбалку. Младшему еще рано – ему всего два года, но позже будем приобщать тоже. Рекордов каких-то мы не били, огромных рыб не ловили, нам самое главное – на природу выбраться», – поделился он.

Летом Артемьевы побывали в оздоровительном курортном комплексе «СИБУР-Юг», который расположен в Анапе на берегу Черного моря. Путевку глава семейства получил бесплатно от компании СИБУР. Для этого нужно было подать заявку и набрать необходимое количество баллов, которые начисляют за стаж, участие в мероприятиях, награды. Никита, к слову, активист – участвует в спортивных соревнованиях, квестах, интеллектуальных квизах. Наградами он не обделен: есть диплом от генерального директора предприятия, а из последних – награда за участие в конкурсе уполномоченных по охране труда.

«Впечатления от “СИБУР-Юга” остались очень хорошие. Санаторий находится в прекрасном месте, на берегу моря. Отзывчивый персонал, медицина на высшем уровне. Да и с погодой нам повезло – из двух недель всего пару дней были дожди. Мы успели и город посмотреть, и морем насладиться, ходили, гуляли, смотрели достопримечательности, попробовали дайвинг», – поделился он впечатлениями.

«Я свое место нашел»

На «Нижнекамскнефтехиме» сейчас идет масштабная модернизация ремонтного производства. В цехах механического завода заменят 108 станков на более современные, установят 651 единицу вспомогательного оборудования последнего поколения. Оно будет многофункциональным, высокоточным, энергоэффективным, с программным управлением и максимальной цифровизацией.

В рамках масштабной модернизации ремонтного производства на нижнекамском предприятии СИБУРа уже открыли 5 инструментальных мастерских, до конца 2025 года введут в эксплуатацию еще 13, а также 8 единых ремонтных мастерских. Завершить модернизацию ремонтно-механического производства планируют до конца 2025 года.

«Я думаю, что стоит идти работать на завод. Здесь возможен хороший карьерный рост, есть перспективы. Главное – это самому хотеть развиваться и что-то для этого делать. Зарплата вполне достойная. Мне для того, чтобы содержать семью с двумя детьми, хватает. С приходом СИБУРа поменяли график, он тоже удобный. Интересовался у коллег – они довольны. У меня большой круг общения, я много знаю о других профессиях, везде есть свои плюсы и минусы. Я свое место нашел», – заключил Никита.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»