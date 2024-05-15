«Все, что нужно, — будет»: Магдеев передал челнинскому бойцу мобильные радиостанции

В мэрии Набережных Челнов прошла встреча мэра Наиля Магдеева с военнослужащим, приехавшим на малую родину на побывку. Боец с позывным Опер встретился с градоначальником, чтобы получить партию мобильных радиостанций для полка, где он служит. Фото и видео появилось в Telegram-канале городской мэрии.

На последней встрече военные обратились к Магдееву с вопросом о помощи, необходимой воинской части и спустя меньше месяца пожелание военных было выполнено.

«Передаем с пожеланиями, чтобы это служило вам, помогало вашим непростым, очень важным и нужным для страны поступкам. Вы — настоящие герои, глядя в глаза могу сказать об этом вам и вашим коллегам бойцам. Соратникам передайте слова благодарности, всё, что можно и нужно — будет. Мы всегда будем изыскивать возможности и отправлять вам», — пообещал на встрече мэр.

Бойцам передали двухдиапазонную радиостанцию. Она имеет 250 зон и 64 канала, обеспечивает хорошую связь на позициях. Также передана носимая радиостанция мощностью 10 ватт с дополнительной антенной.

Такая модель обеспечивает связь до 12 км. Имеется степень защиты от влаги, пыли. Набережные Челны уже ранее передавали такую же технику на передовую.

«Эти радиостанции нам необходимы, они дальнего действия и не прослушиваются, обеспечивают качественную и своевременную связь. Боевой дух, естественно, от этого у нас поднимается. Благодаря этим радиостанциям мы обеспечиваем пехоте проход и прикрытие», — отметил Опер.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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