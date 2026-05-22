«Все, что могли, мы сделали». Фисенко подвел итог финала Кубка Гагарина для «Ак Барса»
Нападающий казанского «Ак Барса» Михаил Фисенко кратко высказался после поражения в решающем матче финальной серии Кубка Гагарина. Форвард не стал вдаваться в глубокий анализ, подчеркнув, что игроки выложились полностью, а глобальные выводы останутся за менеджментом.
«Были близки достаточно к победе, — отметил хоккеист после игры. — Итоги сезона будет, наверное, подводить руководство. Всё, что могли, мы сделали».
В шестом матче финала Кубка Гагарина «Ак Барс» на домашнем льду «Татнефть Арены» потерпел поражение от «Локомотива» со счетом 2:3, пропустив решающие шайбы в третьем периоде. Ярославцы под руководством Боба Хартли одержали итоговую победу в серии 4-2, став обладателями главного трофея КХЛ второй сезон подряд.