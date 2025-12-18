«Все, что летит в сторону России, сбиваем всегда»: боец Марс о работе зенитчиков на СВО

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Военнослужащий с позывным Марс из Набережных Челнов был мобилизован осенью 2022 года. Повестка пришла прямо на работу. «Сообщили, что надо явиться в военкомат. Все, поехал. Дали повестку. Там дней пять что ли на сборы. Потом отправили в танковое училище на слаживание», – вспоминает он.

С учетом срочной службы его определили в зенитную батарею. Ранее Марс служил в войсках ПВО, а потому на слаживании его сразу отобрали в расчет.

«Я был наводчиком-дальнометчиком, стрелком. Еще с тех пор стрелял сам. И в последний раз, когда сбивали, тоже стрелял сам, хотя сейчас я командир орудия и замкомандира взвода», – говорит военнослужащий.

Первые дни на передовой запомнились ощущением полной неизвестности.

«Когда мы в первый раз заехали с России, пересекли границу, заехали на точку, где должны были закрепиться, было страшно. Новое место, боевые действия, все неожиданно, непонятно», – признается он. По дороге приходилось видеть разрушенные города и поселки. На первой позиции бойцы оборудовали пункт управления, откуда шла координация, затем появились новые точки и новые боевые задачи – уже ближе к линии боевого соприкосновения.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Отношение местных жителей Марс вспоминает с теплом. По его словам, в деревнях и поселках людей радовало присутствие российских военнослужащих. «Всегда относились очень хорошо, приветственно. Мы тоже помогали, чем могли», – говорит он.

Одним из напряженных периодов стала служба на Сватово-Кременном направлении, под Нововодяным.

«Бои, столкновения уже были. Но у нас все было слажено, расчеты работали. Главная задача – закрепиться», – рассказывает Марс. Тогда зенитная батарея работала на мобильных установках, смонтированных на грузовиках «Урал». «Мы просто залетали, выполняли задачу и уходили. Заезжали на пять-семь минут: отработали боекомплект полностью и сразу уехали на перезарядку. Все быстро, оперативно», – объясняет он.

По словам Марса, характер войны сильно изменился. «Не как раньше, не батальонами. Сейчас штурмовые группы ходят малыми группами – тройками, пятерками, просачиваются, собираются и только потом штурмовать начинают», – отмечает он.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Основная задача зенитчиков – охрана неба. «Все, что летает на расстоянии до полутора тысяч, – наша зона ответственности. Ударные дроны, камикадзе, разведчики. С любого направления – мы должны их отработать», – говорит военнослужащий. На передовой действуют посты воздушного наблюдения, которые заранее передают информацию. После этого расчет переходит в полную боевую готовность. «Мы сбиваем постоянно. Это не раз в месяц. Это каждый раз, много и регулярно», – подчеркивает Марс.

Особую опасность представляют тяжелые ударные дроны.

«FP-2 – размах крыльев по два метра, маленький дальтоплан, но заряд у него очень большой, мощный, и летит он далеко», – объясняет зенитчик. Все, что движется в сторону России, по его словам, уничтожается безусловно. Сейчас батарея охраняет город от разведывательных и ударных дронов, чтобы не допустить ударов по позициям артиллерии, пехоты и расчетов беспилотников.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Один из таких эпизодов произошел в этом году. «Мы были на боевом дежурстве. С поста по рации сообщили: с Запада идет FPV, три штуки. Время было около десяти вечера, уже темнело. Услышали звук бензинового двигателя, примерно в километре», – вспоминает Марс.

Расчет развернулся, цель обнаружили в тепловизор и открыли огонь. «Один сбили на подлете, он упал и не взорвался. Два других сбили другие посты», – рассказывает он. Все три дрона летели непосредственно на город. «Если бы долетели, там живого места не осталось бы. Заряды у них – по 70–80 килограммов, может и больше», – говорит военнослужащий. Сбитый дрон с неразорвавшейся бомбой позже показали на видео.

Самыми приятными моментами Марс называет выход с боевой задачи. «Когда выкатываешься на ротацию, просто отдохнуть, помыться, постираться. Вот это, наверное, самое приятное после длительного дежурства», – признается он.

За время службы он был награжден медалью «За боевую доблесть» второй степени – за выполнение задач на Сватово-Кременном направлении, где расчет обеспечивал безопасность батальона в темное время суток, охраняя небо от дронов. В 2024 году Марс получил медаль «За отвагу» – за действия под Авдеевкой, в районе Коксохима. Тогда зенитчикам пришлось срочно развернуть пост воздушного наблюдения. «Заехали на пару дней, а прожили там неделю – зимой, в лесу, без ничего. Но обустроили ПВН, разведали направления, откуда летят дроны, и обеспечивали подъезд и ротацию пехоты», – рассказывает он. В одном из эпизодов расчет сумел спасти машину с личным составом, по которой уже шли дроны-камикадзе.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Жить на позициях приходится в любую погоду. «Оборудуем землянки, норки, все маскируем. Самый опасный враг – это Бабы-Яги. Если разведчик вскроет позицию, ночью прилетает такой дрон и скидывает мины», – говорит Марс. По его словам, сейчас в боевых действиях используется практически все – от специализированной техники до переделанной сельхозтехники. «Все работает. В умелых руках – очень хорошо работает», – добавляет он, отмечая работу российских операторов беспилотников.

О том, изменила ли его война, Марс говорит сдержанно. «Это, наверное, не мне судить. За собой я изменений не замечаю. Но вот приехал в отпуск – все равно постоянно на небо смотрю. Что-то пролетело, прожужжало – реакция сразу», – признается он.

Отдельно военнослужащий благодарит за гуманитарную помощь.

«Она очень много решает. Привозят генераторы, продукты, соленья, варенья, чаи. Открываешь коробки, а там письма от школьников, носки шерстяные. Очень приятно, что нас не забывают, что помнят и помогают», – говорит Марс.

Боевой дух в подразделении, по его словам, остается высоким. «Все знают свое дело. Кто на базе, кто на отдыхе – меняемся. Продолжаем выполнять поставленные задачи», – говорит он. Отпуск уже подходит к концу, впереди возвращение к своим. «Скоро обратно. Отдохнул. Поеду дальше. Победа будет за нами», – уверенно говорит военнослужащий.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

