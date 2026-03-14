Руc Тат
16+
14 марта 2026 12:46

Все билеты на матч «Зенит» – «Спартак» распроданы

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Петербургский футбольный клуб «Зенит» сообщил, что все билеты на домашний матч 21-го тура Российской премьер-лиги против московского «Спартака» распроданы, передает «РИА Новости».

Игра состоится 14 марта в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», начало запланировано на 16:00 по московскому времени. Ожидается, что посещаемость станет рекордной для текущего сезона – на матч реализовано более 57 тысяч билетов.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка после 20 туров. «Спартак» с 35 очками расположился на шестой позиции.

#футбол #зенит санкт-петербург
