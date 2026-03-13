В Татарстане 45 вузов создали каналы в MAX

Высшие учебные заведения Татарстана (45), включая филиалы, создали официальные каналы и чаты в национальном мессенджере MAX. Об этом на брифинге в Кабмине сообщил первый замминистра образования и науки республики Рамис Музипов.

По его словам, девять пилотных вузов успешно внедрили цифровой ID студента, который включает электронный студенческий билет и электронную зачетную книжку. Сервис позволяет полностью заменить бумажные документы при посещении учебного заведения и дает студентам дополнительные льготы и преференции, которые каждый вуз определяет индивидуально.

Музипов отметил, что никаких сложностей при апробации цифрового ID не возникло, сейчас ведется работа по масштабированию сервиса на все образовательные учреждения республики. Всего участниками образовательного процесса в MAX сегодня являются более 539 тыс. человек – это педагоги, обучающиеся и родители.