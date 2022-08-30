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Ру Тат
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Политика
30 августа 2022  19:33

ВС Тайваня впервые открыли огонь по китайскому беспилотнику

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Вооруженные силы Тайваня открыли огонь боевыми снарядами по китайскому беспилотнику после того, как дрон вопреки предупреждениям вошел в закрытое воздушное пространство. Об этом сообщает ТАСС. 

Аппарат вошел в закрытое воздушное пространство над водами острова Эрдан, в связи с этим тайваньские военные осуществили ряд предупредительных выстрелов. Дрон продолжил курсировать над территорией острова, после чего по нему были произведены «оборонительные выстрелы». Тогда беспилотник развернулся и удалился в направлении города Сямэнь.

Ситуация вокруг острова обострилась после посещения спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. 28 августа сообщалось, что Вооруженные силы Китая были приведены в состояние повышенной боевой готовности из-за прохода двух крейсеров ВМС Соединенных Штатов через Тайваньский пролив.

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