ВС Тайваня обнаружили приближение 29 самолетов армии Китая

За прошедшие сутки военные Тайваня зафиксировали приближение к острову 29 самолетов Народно-освободительной армии Китая, заявило оборонное ведомство республики. 21 истребитель зашел в декларируемую Тайванем опознавательную зону ПВО, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство.

По информации военных, по состоянию на 06.00 (01.00 мск) вокруг Тайваня были обнаружены 29 летательных аппаратов и четыре корабля НОАК, задействованы были истребители J-16 и J-10.

О приближении самолетов китайской армии Тайвань сообщает уже второй день подряд – накануне заявлялось о приближении 25 самолетов и трех кораблей.

В то же время американский противолодочный самолет P-8A Poseidon 27 февраля пролетел над Тайваньским проливом, после чего Минобороны КНР выразило решительный протест по этому поводу.

Акватории около острова НОАК патрулирует регулярно. Напомним, напряженность вокруг Тайваня обострилась после визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Китай осудил этот шаг и объявил о приведении своей армии в боевую готовность.