ВС Сербии сбили неизвестный беспилотник в воздушном пространстве республики

Вооруженные силы Сербии сбили вражеский беспилотник в воздушном пространстве страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны республики.

«<...> части Армии Сербии сегодня после полудня после обнаружения и сопровождения нейтрализовали коммерческий беспилотник, двигавшийся от Копаоника к Рашке», – говорится в заявлении оборонного ведомства.

Отмечается, что дрон был сбит в непосредственной близости от военных объектов гарнизона города Рашка.

Во вторник сербский президент Александар Вучич приказал уничтожать все вражеские БПЛА в небе над Центральной Сербией. В этот же день ВС страны были приведены в повышенную боевую готовность из-за напряженной ситуации в Косове и Метохии.