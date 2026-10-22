Суд проверит, был ли гражданин Турции, убивший в РТ жену, в состоянии аффекта

Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Сегодня Верховный суд Татарстана назначил дополнительную психолого-психиатрическую экспертизу по делу гражданина Турции и Германии Эцфелы Мете. Иностранца обвиняют в убийстве жены и покушении на жизнь их сына.

Адвокат подсудимого настаивал на назначении повторной экспертизы и поручении ее медицинскому центру психиатрии и наркологии имени Сербского в Москве. Он сослался на то, что первичная экспертиза не ответила на ключевой вопрос – был ли Эцфела Мете в состоянии аффекта во время убийства.

Однако гособвинитель с повторной экспертизой не согласилась и напомнила о различиях между дополнительной и повторной экспертизой.

«Дополнительная назначается при недостаточной ясности или полноте заключения, повторная – лишь при сомнениях в его обоснованности и противоречиях в выводах. Эксперты не смогли оценить эмоциональное состояние Эцфелы Мете в момент совершения им противоправных действий в связи с тем, что отсутствовали субъективные данные, а именно был отказ подэкспертного от дачи показаний в ходе предварительного следствия, касающихся именно совершения убийства Рябининой и покушения на убийство, а не из-за ошибок или неверных методик, то есть здесь налицо недостаточная полнота первичного заключения», – отметила гособвинитель Алсу Хабибуллина.

В итоге она предложила поставить перед экспертами лишь один вопрос – о состоянии аффекта, поручив дополнительную экспертизу тем же специалистам, которые уже изучили материалы дела и личность Мете. Ходатайства адвоката об экспертизе суд удовлетворил частично. Дополнительную экспертизу поручили тем же специалистам, которые проводили первое обследование, – врачам Республиканской клинической психиатрической больницы имени Бехтерева в Казани.

Напомним, 24 мая прошлого года на глазах у маленького сына Эцфела Мете перерезал жене горло, а мальчика ранил в затылок. Тело Елены обнаружила ее сестра. В тот же день супруга убитой женщины задержали – после того как он угрожал покончить с собой.

Как выяснилось, со своей будущей женой Эцфела Мете несколько лет назад познакомился в Турции, позже они вместе переехали в Германию, а спустя какое-то время Елена сбежала с сыном от мужа в Казань. Здесь Елена Рябинина работала руководителем и тренером спортивной школы.

На тот момент, когда произошла трагедия, Елена и Эцфела Мете находились на стадии развода. Помимо сына от Елены, у иностранца есть еще двое детей, которые живут с его первой женой в Германии.