Происшествия 3 марта 2026 14:30

ВС РТ отменил оправдательный приговор лидеру ОПГ «Курицинские» и участнику «Зининских»

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Верховный суд РТ отменил оправдательный приговор лидеру ОПГ «Курицинские» Виктору Курицыну и участнику ОПГ «Зининские» Сергею Берендееву. Дело направили на пересмотр в Приволжский суд Казани.

В октябре прошлого года Приволжский суд Казани при участии присяжных вынес оправдательный приговор Курицыну и Берендееву по делу об убийствах и хранении оружия.

Стоит отметить, что уже к июлю того же года из пяти подсудимых в деле осталось только двое. Вячеслав Степанов и Олег Зубарев заключили контракт с Минобороны РФ и отправились в зону СВО. А Рифкат Вахитов улетел в Турцию – по словам адвоката, лечиться от онкологического заболевания. Сейчас он находится в розыске.

#опг #верховный суд рт #приговор суда
