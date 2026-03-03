ВС РТ отменил оправдательный приговор лидеру ОПГ «Курицинские» и участнику «Зининских»

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Верховный суд РТ отменил оправдательный приговор лидеру ОПГ «Курицинские» Виктору Курицыну и участнику ОПГ «Зининские» Сергею Берендееву. Дело направили на пересмотр в Приволжский суд Казани.

В октябре прошлого года Приволжский суд Казани при участии присяжных вынес оправдательный приговор Курицыну и Берендееву по делу об убийствах и хранении оружия.

Стоит отметить, что уже к июлю того же года из пяти подсудимых в деле осталось только двое. Вячеслав Степанов и Олег Зубарев заключили контракт с Минобороны РФ и отправились в зону СВО. А Рифкат Вахитов улетел в Турцию – по словам адвоката, лечиться от онкологического заболевания. Сейчас он находится в розыске.