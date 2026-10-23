ВС РТ оставил под стражей замначальника ОБОП Олеся Ямпольского по делу о взятке

Верховный суд РТ не стал смягчать меру пресечения начальнику отдела по борьбе с организованной преступностью Уголовного розыска МВД по РТ Олесю Ямпольскому. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе суда. В СИЗО он пробудет до 5 декабря.

«Татар-информ» сообщал, что в начале месяца Набережночелнинский городской суд отправил в СИЗО начальника отдела по борьбе с организованной преступностью Уголовного розыска МВД по РТ Олеся Ямпольского.

Как удалось выяснить агентству, речь в материалах дела идет о том, что Ямпольский с 2023 года за деньги крышевал интим-салоны. Связь он держал с организаторами заведений. Четыре таких салона находились в Казани, еще три – в Набережных Челнах. По версии следствия, деньги Ямпольский забирал в конце каждого месяца, в последнее время суммы доходили до 150 тысяч рублей с каждого салона. Он был задержан при получении 1 миллиона 50 тысяч рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что, по данным МВД по РТ, один из сотрудников полиции через посредников получал деньги за непринятие мер в отношении организаторов незаконной деятельности в Казани и Набережных Челнах. Его причастность установлена сотрудниками УФСБ России по РТ и оперативниками управления собственной безопасности МВД РТ.

«При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности», – сообщали в МВД.