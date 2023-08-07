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ВС России захватили семь опорных пунктов и разгромили роту ВСУ в районе Ольшан
Поздразделения группы «Запад» взяли семь опорных пунктов и разгромили роту ВСУ в районе Ольшан в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новосоти со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Сергея Зыбинского.
Отмечается, что российские военные захватили семь опорных пунктов, девять наблюдательных постов и разгромили роту пехоты ВСУ. В результате два боевика захвачены в плен.
По словам полковника, во время боевых действий военные ВСУ провели четыре контратаки, но они все были отражены.
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