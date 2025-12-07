Военнослужащие ВС России за сутки освободили Кучеровку в Харьковской области и Ровное в ДНР, сообщает Минобороны РФ.

Также бойцы группировки «Центр» продолжили уничтожение окруженных боевиков ВСУ в Димитрове и зачистку Гришина в ДНР.

Кроме того, российские военнослужащие ночью нанесли удар высокоточным оружием, в том числе «Кинжалами», и БПЛА по транспортной инфраструктуре Украины.

Подразделения ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 350 военнослужащих.