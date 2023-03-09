news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Российские военные взяли Дубово-Василевку под Артемовском
Скопировать ссылку
news_top_970_100
Под контроль российских сил перешло село Дубово-Василевка, расположенное северо-западнее Артемовска. Об этом рассказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
«Дубово-Василевка полностью под контролем ЧВК «Вагнер». На окраинах идут бои, вся территория населенного пункта под нами», – говорится в аудиосообщении, опубликованном его пресс-службой.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2