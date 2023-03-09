Российские военные взяли Дубово-Василевку под Артемовском

Под контроль российских сил перешло село Дубово-Василевка, расположенное северо-западнее Артемовска. Об этом рассказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«Дубово-Василевка полностью под контролем ЧВК «Вагнер». На окраинах идут бои, вся территория населенного пункта под нами», – говорится в аудиосообщении, опубликованном его пресс-службой.