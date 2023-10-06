ВС России в Херсоне подбили автомобиль с высокопоставленными офицерами ВСУ

Артиллеристы разведывательно-штурмовой бригады «Конвой» при помощи гаубицы Д-20 подбили в Херсоне бронемашину с высокопоставленными офицерами ВСУ, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, аэроразведка вела наблюдение за военным объектом при помощи БПЛА. В какой-то момент из здания вышли бойцы ВСУ, сели в бронеавтомобиль и в составе колонны направились к промзоне.

В процессе наблюдения за колонной из автомобиля и микроавтобуса было назначено место, куда должно быть нанесено огневое поражение противника. Поскольку район оказался пристрелянным, поражение противнику удалось нанести с первого выстрела.

Силовые структуры оперативным методом выяснили, что в автомобиле, возглавлявшем колонну, находились высокопоставленные офицеры ВСУ.