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ВС России в Херсоне подбили автомобиль с высокопоставленными офицерами ВСУ
Артиллеристы разведывательно-штурмовой бригады «Конвой» при помощи гаубицы Д-20 подбили в Херсоне бронемашину с высокопоставленными офицерами ВСУ, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, аэроразведка вела наблюдение за военным объектом при помощи БПЛА. В какой-то момент из здания вышли бойцы ВСУ, сели в бронеавтомобиль и в составе колонны направились к промзоне.
В процессе наблюдения за колонной из автомобиля и микроавтобуса было назначено место, куда должно быть нанесено огневое поражение противника. Поскольку район оказался пристрелянным, поражение противнику удалось нанести с первого выстрела.
Силовые структуры оперативным методом выяснили, что в автомобиле, возглавлявшем колонну, находились высокопоставленные офицеры ВСУ.
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