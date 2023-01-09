ВС России уничтожили за сутки три диверсионные группы ВСУ в ДНР и Харьковской области

Вооруженные силы РФ за последние сутки уничтожили три диверсионные группы ВСУ. Об этом сказано в ежедневной сводке Минобороны, опубликованной в телеграм-канале.

«В районе населенного пункта Двуречная Харьковской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника», — сказано в публикации.

Также на купянском направлении российские войска нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Синьковки, Кисловки, Берестового Харьковской области и Новоселовского ЛНР. Потери противника составили более 50 военных, две боевые машины пехоты и три автомобиля.

На южно-донецком направлении российские подразделения нанесли огневое поражение по скоплениям живой силы и техники в районе Новомихайловки ДНР. Севернее Павловки и Шевченко ДНР уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Общие потери противника — более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

На красно-лиманском направлении авиация и артиллерия уничтожили подразделения противника в районах Стельмаховки, Невского ЛНР, Серебрянки, Григоровки ДНР и Лозовой Харьковской области. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и три пикапа.

На донецком направлении российские военные продолжают наступательные действия. Наносится комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ по всему участку линии боевого соприкосновения. Украинские подразделения потеряли более 80 военнослужащих, три боевые машины пехоты, бронетранспортер и четыре автомобиля.