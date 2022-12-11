ВС России уничтожили взвод РСЗО «Град» в районе Красного Лимана

Минобороны России опубликовало в своем телеграм-канале ежедневную сводку о ходе проведения спецоперации на территории Украины.

«В ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские батареи 101-й бригады территориальной обороны и 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Северск и Красный Лиман. Кроме того, в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики поражен взвод реактивных систем залпового огня „Град“», — сказано в сообщении.

На купянском направлении артиллерия поразила скопления живой силы и военной техники ВСУ в районах Синьковки, Табаевки и Крахмального Харьковской области. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, бронетранспортер, 3 артиллерийских орудия и 6 автомобилей.

На красно-лиманском направлении российские войска в результате наступательных действий на отдельных направлениях заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник силами трех штурмовых групп, которые были усилены бронетехникой, пытался контратаковать позиции ВС РФ в направлении Житловки, Площанки и Коломыйчихи ЛНР, однако был отброшен назад. Уничтожено до 65 солдат ВСУ, боевая бронированная машина и два пикапа.

Также в районах населенного пункта Червоная Диброва и Серебрянского лесничества ликвидированы три украинские диверсионно-разведывательные группы и три минометных расчета ВСУ.

На донецком направлении российские войска вели наступательные действия, отражая на отдельных направлениях контратаки подразделений ВСУ. Потери противника — до 40 военных, две боевые бронированные машины и 3 пикапа.

На южно-донецком направлении противник предпринял попытку в сторону населенного пункта Нескучное ДНР, однако артиллерия поразила украинские подразделения. Потери — до 40 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, 2 боевые бронированные машины и 2 пикапа.