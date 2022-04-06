ВС России уничтожили пять баз ГСМ и сбили еще четыре украинских беспилотника

Вооруженным силам России высокоточными ракетами удалось уничтожить пять баз хранения горюче-смазочных материалов, снабжавших украинские войска. Об этом со ссылкой на официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова сообщает ТАСС.

«Утром 6 апреля высокоточными ракетами воздушного и наземного базирования уничтожены пять баз хранения горюче-смазочных материалов в районах населенных пунктов Радехов, Казатин, Просяная, Николаев и Новомосковск», — уточнил он.

Конашенков рассказал, что топливом с этих баз снабжались украинские войска, базирующиеся в районах Харькова, Николаева и в Донбассе.

Кроме того, за ночь российские средства ПВО сбили четыре беспилотника в районе Бердянска, Чернобаевки, Горняка и Уванского, а авиация и ракетные войска уничтожили 24 военных объекта.

«В течение ночи оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражены 24 военных объекта Украины. Среди них ЗРК „Оса-АКМ“, пять складов материально-технического обеспечения, а также 11 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники украинских войск», — перечислил специалист.

В общей сложности за время спецоперации ВС России уничтожили 407 беспилотных летательных аппаратов, 215 установок реактивных систем залпового огня, более 1,9 тыс. танков и бронемашин, а также другое вооружение украинских войск.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля, после обращения глав ДНР и ЛНР, которые просили помощи в отражении агрессии Киева. Как отметил Президент Владимир Путин, главная цель российских военных — защита мирного населения, которое подвергается геноциду со стороны киевского режима.