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Официальная хроника
2 января 2023  18:51

ВС России уничтожили польскую САУ Krab в Херсонской области

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Ракетные войска РФ разбили польскую самоходную установку Krab в районе Антоновки в Херсонской области. Об этом говорится в сводке, опубликованной Минобороны РФ.

«В районе населенного пункта Антоновка Херсонской области уничтожена самоходная артиллерийская установка Krab польского производства», — отмечается в сообщении.

Помимо этого, на территории ДНР, в районе Серебрянки, были уничтожены четыре украинские гаубицы Д-30, размещенные на огневых позициях.

#Минобороны #спецоперация на Украине
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