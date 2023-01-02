ВС России уничтожили польскую САУ Krab в Херсонской области

Ракетные войска РФ разбили польскую самоходную установку Krab в районе Антоновки в Херсонской области. Об этом говорится в сводке, опубликованной Минобороны РФ.

«В районе населенного пункта Антоновка Херсонской области уничтожена самоходная артиллерийская установка Krab польского производства», — отмечается в сообщении.

Помимо этого, на территории ДНР, в районе Серебрянки, были уничтожены четыре украинские гаубицы Д-30, размещенные на огневых позициях.