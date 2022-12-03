ВС России уничтожили два пункта дислокации иностранных наемников в районе Краматорска

В районе Краматорска ДНР поражены два пункта временного размещения иностранных наемников. Об этом сообщается в ежедневной сводке Минобороны РФ.

Также в сообщении говорится, что у населенного пункта Каленики (ДНР) уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-37. В районах Табаевки (Харьковская область) и Приморского (Запорожская) поражены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.

На купянском направлении упреждающими ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем была предотвращена попытка ВСУ атаковать в сторону Куземовки (ЛНР). Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, 2 танка, боевая машина пехоты, 3 бронетранспортера и 4 пикапа.

На красно-лиманском направлении была пресечена попытка противника атаковать в направлениях Коломыйчихи и Житловки (ЛНР). В результате ударов армейской авиации и огня артиллерии подразделения противника были остановлены и рассеяны, его потери — более 30 единиц живой силы, 2 боевые машины пехоты и 3 бронеавтомобиля «Козак».

На донецком направлении ВСУ безуспешно пытались восстановить положение своих войск в районах Андреевки, Курдюмовки, Авдеевки и Марьинки (ДНР). Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, 2 танка, 5 боевых бронированных машин.

На южно-донецком направлении противник предпринимал попытки контратаковать в районах Сладкого, Шевченко и Новомайорского (ДНР). Ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции, потери — более 40 украинских бойцов убитыми и ранеными.