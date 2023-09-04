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ВС России уничтожили четыре катера с украинскими военными в Черном море
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Четыре катера американского производства с украинскими военными уничтожены российскими самолетами в северо-западной части акватории Черного моря. Информация об этом появилась в Telegram-канале оборонного ведомства страны.
Минобороны РФ утверждает, что ВСУ двигались в направлении мыса Тарханкут Крымского побережья.
Ранее «Татар-информ» также сообщал, что возле Крыма и над Курской областью были сбиты два беспилотника.
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