ВС России уничтожили четыре катера с украинскими военными в Черном море

Четыре катера американского производства с украинскими военными уничтожены российскими самолетами в северо-западной части акватории Черного моря. Информация об этом появилась в Telegram-канале оборонного ведомства страны.

Минобороны РФ утверждает, что ВСУ двигались в направлении мыса Тарханкут Крымского побережья.

Ранее «Татар-информ» также сообщал, что возле Крыма и над Курской областью были сбиты два беспилотника.