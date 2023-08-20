ВС России уничтожили более 40 солдат ВСУ на Купянском направлении

Группировка войск «Запад» уничтожила свыше 40 украинских военнослужащих, сообщает Минобороны РФ.

Штурмовые отряды захватили опорныый пункт и четыре блиндажа с личным составом ВСУ на Купянском направлении.

Кроме того, российские военнослужащие отразили 5 контратак с применением бронетехники.

«Потери противника от огня артиллерии и минометов составили до взвода живой силы и одна боевая машина пехоты», – указано в Telegram-канале оборонного ведомства.

Также в районе населенного пункта Новоселовское уничтожено более 20 украинских военнослужащих.

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