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ВС России уничтожили более 40 солдат ВСУ на Купянском направлении
Группировка войск «Запад» уничтожила свыше 40 украинских военнослужащих, сообщает Минобороны РФ.
Штурмовые отряды захватили опорныый пункт и четыре блиндажа с личным составом ВСУ на Купянском направлении.
Кроме того, российские военнослужащие отразили 5 контратак с применением бронетехники.
«Потери противника от огня артиллерии и минометов составили до взвода живой силы и одна боевая машина пехоты», – указано в Telegram-канале оборонного ведомства.
Также в районе населенного пункта Новоселовское уничтожено более 20 украинских военнослужащих.
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