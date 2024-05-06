ВС России ударили по энергосистеме и складу боеприпасов в Сумах

Минувшей ночью российские войска нанесли удары в Сумах по энергосистеме города и складу с боеприпасами в районе НИИ, связанного с химическим производством. Об этом сообщает РИА Новости.

«Местное сопротивление считает, что взрывы доносились со стороны НИИ, связанного с химическим производством», — сказал собеседник агентства.

По его словам, на этих производствах в подземных бункерах снаряжали ракеты для РСЗО. Как полагает подпольщик, в ракеты, подготовленные к погрузке, попал беспилотник.