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СВО 6 мая 2024 07:45

ВС России ударили по энергосистеме и складу боеприпасов в Сумах

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Минувшей ночью российские войска нанесли удары в Сумах по энергосистеме города и складу с боеприпасами в районе НИИ, связанного с химическим производством. Об этом сообщает РИА Новости.

«Местное сопротивление считает, что взрывы доносились со стороны НИИ, связанного с химическим производством», — сказал собеседник агентства.

По его словам, на этих производствах в подземных бункерах снаряжали ракеты для РСЗО. Как полагает подпольщик, в ракеты, подготовленные к погрузке, попал беспилотник.

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