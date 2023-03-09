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ВС России создали двойную линию обороны в Запорожской области
Российские военные готовятся к возможному контрнаступлению ВСУ в Запорожской области. Для этого здесь создана глубоко эшелонированная линия обороны, рассказал в эфире «Россия-24» врио главы региона Евгений Балицкий.
«Мы готовимся к этому, у нас достаточно крепкая двойная линия, как минимум глубоко эшелонированная. Военные докладывают, что готовы», — заявил он.
По словам Балицкого, администрация занимается снабжением армии, ее обеспечением, на что с начала года было направлено около 400 млн рублей.
Он добавил, что в настоящее время на подконтрольной Киеву части региона, в районе населенного пункта Пришиб, расположено около 40 тыс. украинских военных.
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