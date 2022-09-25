ВС России сорвали попытки наступления ВСУ в направлении Марьинки

Вооруженные силы РФ сорвали попытки наступления украинской армии в направлении Марьинки ДНР. Противник в ходе операции потерял свыше 50 боевиков, говорится в сводке Минобороны РФ.

«Сосредоточенными огневыми ударами российской артиллерии сорваны попытки наступления 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в направлении населенного пункта Марьинка», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале оборонного ведомства.

Ракетным ударом по пункту временной дислокации иностранных наемников у города Запорожье ликвидировано до 100 боевиков и 15 единиц военной техники, ударом ВКС РФ уничтожено в районе Анновки (ДНР) до 50 боевиков и 28 единиц военной техники.

Также в результате высокоточных ударов ВКС РФ по пунктам постоянной дислокации и узлу связи 46-й аэромобильной и 60-й пехотной бригад ВСУ у Безыменного, Миролюбовки и Осокоровки (Херсонская область) поражено до 30 боевиков и 5 единиц военной техники. Согласно данным Минобороны РФ, на Николаево-Криворожском направлении за сутки Киев потерял свыше 110 человек убитыми и ранеными, 13 единиц военной техники.

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили командный пункт батальона 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ (у Николаева), пункты временной дислокации зарубежных наемников и 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ (западная окраина Запорожья и в районе Дружковки ДНР), а также 33 артиллерийских подразделения, живую силу и военную технику в 178 районах.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.