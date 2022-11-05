ВС России сорвали атаки трех тактических групп ВСУ на Краснолиманском направлении

Вооруженные силы России сорвали атаки трех ротных тактических групп ВСУ на Краснолиманском направлении. Противник пытался продвинуться в районе населенных пунктов Стельмаховка, Площанка и Кременная ЛНР, сообщается в сводке Минобороны РФ.

На этих участках ВС РФ удалось уничтожить свыше 60 военнослужащих противника, а также танк, две боевые бронированные машины, три пикапа и один автомобиль.

Кроме того, за прошедший день авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пять пунктов управления, в частности 15-го полка нацгвардии Украины в районе Красного Лимана в ДНР.