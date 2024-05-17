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ВС России продвинулись в сторону Боровой на Сватовско-Купянском направлении
Российские войска продвинулись в сторону Боровой и продолжают улучшать свои позиции на Сватовско-Купянском направлении. Об этом сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в телеграм-канале.
«Есть также определенные результаты и на других участках Харьковского фронта. Один из них — Сватовско-Купянский, где нашим бойцам удалось продвинуться в сторону Боровой, и они продолжают улучшать там свои позиции», — написал он.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ освободили более 200 кв. километров территории Харьковской области, включая частично северную часть региона.
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