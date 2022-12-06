ВС России прервали выпуск украинского оружия и нарушили перевозку военной техники

Российские военные в минувшие сутки нанесли массированный удар по системе военного управления, объектам оборонного комплекса и связанным с ними объектами энергетики Украины, заявили в Минобороны РФ. В результате, по данным ведомства, прекращен выпуск и ремонт украинского оружия на оборонных предприятиях.

«Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены. Подчеркну, что ракетных ударов по городу Киеву не наносилось», – заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. По его словам, в результате удара нарушены железнодорожные перевозки военной техники для украинской армии, в том числе иностранного производства. Кроме того, затруднена переброска резервов в районы боевых действий.

О том, что российские военные продолжают наносить удары по украинской военной инфраструктуре сегодня подтвердил министр обороны Сергей Шойгу. Также он сегодня заявил, что за ноябрь потери ВСУ в спецоперации превысили 8 тыс. военных.

Напомним, наносить массированные удары по объектам военного управления и системы энергетики Украины ВС РФ начали с 10 октября – после теракта на Крымском мосту, в котором Минобороны РФ обвинило украинские спецслужбы. В Кремле сегодня заявили, что Россия прорабатывает необходимые меры после атак ВСУ на Россию – в частности, после обстрелов аэродромов с помощью беспилотников.