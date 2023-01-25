ВС России потопили три катера с украинским десантом на левом берегу Днепра
Сегодня утром ВСУ попытались высадить десант на левом берегу Днепра, сообщает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
К берегу направлялось пять лодок с военными, однако три из них удалось уничтожить на воде. Высадившиеся на берег ликвидированы у села Корсунки Херсонской области.
«А по находившимся на правом берегу живой силе и бронетехнике был нанесен удар артиллерией и „Солнцепеком“», — говорится в сообщении в телеграм-канале.
В результате уничтожено пять бронемашин противника.