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Ру Тат
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Политика
25 января 2023  09:44

ВС России потопили три катера с украинским десантом на левом берегу Днепра

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Сегодня утром ВСУ попытались высадить десант на левом берегу Днепра, сообщает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

К берегу направлялось пять лодок с военными, однако три из них удалось уничтожить на воде. Высадившиеся на берег ликвидированы у села Корсунки Херсонской области.

«А по находившимся на правом берегу живой силе и бронетехнике был нанесен удар артиллерией и „Солнцепеком“», — говорится в сообщении в телеграм-канале.

В результате уничтожено пять бронемашин противника.

#спецоперация
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