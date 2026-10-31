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СВО 31 октября 2026 10:20

ВС России поразили ТЭЦ и цеха военного завода «Протон» на Украине

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Вооруженные силы РФ поразили ТЭЦ-6 в Киеве, производящую энергию для украинских военных объектов, а также цеха завода «Протон» в Харькове, который изготавливал комплектующие для оружия и техники ВСУ.

Как рассказали в Минобороны РФ, удар наносился при помощи БПЛА. Во время атаки в Харькове также были повреждены складские помещения, на которых собирались и хранились вражеские беспилотники.

Кроме того, в Черном море был поражен сухогруз, перевозивший грузы для ВСУ.

#минобороны рф #СВО
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