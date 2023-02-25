news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Политика 25 февраля 2023 15:16

ВС России поразили пункты дислокации украинских сил спецопераций и морской пехоты

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Минобороны России сообщило об уничтожении позиций с украинскими силами спецопераций и морской пехоты. Ежедневная сводка ведомства опубликована в телеграм-канале.

«В районе населенного пункта Глухое Днепропетровской области поражены пункты временной дислокации подразделений морской пехоты и сил специальных операций», – говорится в сообщении.

Также министерство доложило о том, что за последние сутки были сбиты три украинских военных самолета.

#спецоперация на Украине
autoscroll_news_right_240_400
news_bot_970_100

Главное