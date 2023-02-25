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ВС России поразили пункты дислокации украинских сил спецопераций и морской пехоты
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Минобороны России сообщило об уничтожении позиций с украинскими силами спецопераций и морской пехоты. Ежедневная сводка ведомства опубликована в телеграм-канале.
«В районе населенного пункта Глухое Днепропетровской области поражены пункты временной дислокации подразделений морской пехоты и сил специальных операций», – говорится в сообщении.
Также министерство доложило о том, что за последние сутки были сбиты три украинских военных самолета.
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