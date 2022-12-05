ВС России поразили пункты дислокации иностранных наемников у Краматорска и Диброва

Минобороны России опубликовало ежедневную сводку о ходе проведения спецоперации на территории Украины. Она размещена в телеграм-канале ведомства.

На купянском направлении было нанесено огневое поражение по месту размещения ротной тактической группы ВСУ в районе Табаевки (Харьковская область), уничтожено 65 украинских бойцов, две боевые машины пехоты и два пикапа.

На красно-лиманском направлении российские войска сорвали попытку двух ротных тактических групп ВСУ атаковать в сторону Червонопоповки и Житловки Луганской народной республики. У Райгородка ЛНР уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы. Противник потерял более 60 военных убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты, бронеавтомобиль и четыре пикапа.

«На донецком направлении продолжаются успешные наступательные действия российских подразделений», — передает оборонное ведомство.

Потери противника составили более 70 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины и четыре пикапа.

На южно-донецком направлении подразделения ВСУ безуспешно пытались контратаковать в сторону населенного пункта Никольское ДНР — были отброшены на исходные позиции, их потери составили до 30 единиц живой силы, две боевые машины пехоты и три пикапа.

Также, согласно сведениям Минобороны РФ, в районах Краматорска и Диброва Донецкой Народной Республики поражены пункты временной дислокации иностранных наемников. Кроме того, были нанесены удары по семи пунктам управления ВСУ в районах Кругляковки, Кисловки, Крахмальнонр Харьковской области, Тоненького, Торского, Ивано-Дарьевки, Водяного Донецкой Народной Республики.