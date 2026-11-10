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СВО 10 ноября 2026 10:46

ВС России поразили электроподстанции в трех областях Украины

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ВС РФ поразили электроподстанции в Днепропетровской, Полтавской и Киевской области, сообщает Минобороны России.

По данным военного ведомства, получили повреждения электроподстанция напряжением 330 кВ в Вольногорске Днепропетровской области, электроподстанция 154 кВ в Кременчуге Полтавской области, а также две электроподстанции напряжением 110 кВ в Переяславе и Яготине Киевской области.

Кроме того, в Черном море, северо-восточнее Одессы, поражены сухогруз с военным имуществом и танкер, доставлявший горючее ВСУ. По еще одному кораблю с грузами двойного назначения нанесли удар восточнее Одессы.

#минобороны рф #СВО
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