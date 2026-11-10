ВС России поразили электроподстанции в трех областях Украины

ВС РФ поразили электроподстанции в Днепропетровской, Полтавской и Киевской области, сообщает Минобороны России.

По данным военного ведомства, получили повреждения электроподстанция напряжением 330 кВ в Вольногорске Днепропетровской области, электроподстанция 154 кВ в Кременчуге Полтавской области, а также две электроподстанции напряжением 110 кВ в Переяславе и Яготине Киевской области.

Кроме того, в Черном море, северо-восточнее Одессы, поражены сухогруз с военным имуществом и танкер, доставлявший горючее ВСУ. По еще одному кораблю с грузами двойного назначения нанесли удар восточнее Одессы.