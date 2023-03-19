ВС России поразили два ангара с военной техникой ВСУ в Херсонской области

Российские силы уничтожили в Херсонской области два ангара с украинским вооружением и военной техникой. Об этом сообщается в ежедневной сводке Минобороны РФ, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

«В районе населенного пункта Отрадокаменка Херсонской области поражены два ангара с вооружением и военной техникой 122-й бригады территориальной обороны», – говорится в сообщении.

Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки нанесено поражение 92-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 114 районах.

