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ВС России поразили два ангара с военной техникой ВСУ в Херсонской области
Российские силы уничтожили в Херсонской области два ангара с украинским вооружением и военной техникой. Об этом сообщается в ежедневной сводке Минобороны РФ, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.
«В районе населенного пункта Отрадокаменка Херсонской области поражены два ангара с вооружением и военной техникой 122-й бригады территориальной обороны», – говорится в сообщении.
Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки нанесено поражение 92-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 114 районах.
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