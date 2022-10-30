ВС России поразили центр подготовки сил спецопераций ВСУ в районе Очакова

В Николаевской области, в районе Очакова, ликвидирован центр подготовки сил специальных операций ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России в своем телеграм-канале.

Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией были уничтожены узел связи ВСУ у Беляевки Херсонской области, склад боеприпасов у Купянска Харьковской области, 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 189 районах.